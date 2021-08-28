В Белом доме назвали главные темы переговоров на встрече Зеленского и Байдена [ Редактировать ]
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена состоится 31 августа. Дату встречи не будут менять из-за ситуации в Афганистане.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она озвучила главные темы, которые обсудят при встрече главы государства.
"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", – сказала Псаки.
Кроме того, Зеленский и Байден обсудят взаимное сотрудничество в сфере энергетической безопасности. Также Белый дом поддержит Зеленского в борьбе с коррупционерами и реализации реформ, основанных на демократических ценностях.
Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.
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