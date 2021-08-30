У Києві потужна злива залила торговельні центри та метро [ Редактировать ]
У Києві напередодні потужна злива спричинила у центрі міста справжній потоп. Водою залило торговельні центри, вітер повалив дерева, а вулицями плавали авто.
Окрім цього, підтоплено кілька станцій метро, тому вестибюлі певний час були зачинені на вхід та вихід. Рух громадського транспорту кількома маршрутами був тимчасово призупинений.
Опади із грозою прогнозують у столиці й сьогодні. Дощитиме у більшості регіонів країни. І тільки на Сході буде сухо й спекотно.
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