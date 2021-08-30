Нові досягнення у велосипедному фрі-райді. Керолайн Б'Юкенен стала першою жінкою, яка здійснила сальто вперед на маунтін-байку. Рекорд зафіксували на перегонах у Німеччині.

Австралійська спортсменка розповіла, що довго тренувалася перед цими змаганнями і пишається тим, що стала однією з перших жінок, які взяли участь у такому складному і видовищному дійстві.