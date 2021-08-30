Коронаскептики знову вийшли на протести в Німеччині, Франції і Греції. Традиційно люди зібралися у вихідні і традиційно не минулося без сутичок з поліцією. Тетяна Логунова - про настрої людей на наміри урядів.

Протестні дні - субота й неділя. Виходити на демонстрації наприкінці робочого тижня у німецьких коронаскептиків - уже традиція. Цими вихідними центром Берліна знову пройшли тисячі людей. Вони вважають, що уряд не має права запроваджувати карантинні обмеження і опосередковано змушувати людей вакцинуватися. Бо це "диктатура".

Не минулося і без сутичок. Під час маршу демонстранти жбурляли пляшки й каміння у поліцейських. Поранення та травми отримали чотири правоохоронці. Більше як вісімдесят мітингарів - затримано.

Попри протести, уряд готується посилювати карантинні обмеження. Утім, виключно для невакцинованих. Кілька німецьких земель вже попередили: як тільки зросте показник госпіталізацій, у громадські місця пускатимуть лише людей із паспортом вакцинації чи довідкою про перенесений ковід. Усім іншим - вхід буде заборонено, не допоможе навіть свіжий негативний тест на коронавірус.

А у Франції вихідними протестували проти так званих "паспортів здоров'я", які містять інформацію про щеплення, перенесену хворобу чи свіже тестування на ковід. Без таких довідок французів нині не пускають у ресторани, бари, торговельні центри та інші громадські місця. Скасувати це обмеження - вимагали десятки тисяч людей. Очолили протест політики від ультраправих партій.

Флоріан Філіппо, лідер партії "Патріоти":

Тут представлена вся Франція, люди різного віку, статі, віри і соціального походження. Є вакциновані й ні. Я знаю багато людей, які зробили щеплення, але не хочуть користуватися "паспортом здоров'я".

Неспокійно пройшли вихідні й у Греції. Більше семи тисяч людей прийшли до будівлі парламенту, вимагаючи скасувати обов'язкову вакцинацію для медиків та персоналу будинків опіки. Акції протесту швидко переросли у сутички з поліцією. Правоохоронцям довелося застосовувати водомети й сльозогінний газ.

Нові правили набудуть чинності з першого вересня. Співробітників лікарень та будинків опіки, які не отримали хоча б першу дозу вакцини, відсторонять від роботи.