Відео-ігри лише на свята, вихідні та в п'ятницю.

У Китаї дітям до 18 років заборонили використовувати ґаджети для розваг. Пограти можна лише у вихідні та святкові дні з восьмої до дев'ятої вечора. Рішення влада ухвалила через збільшення залежності від ґаджетів у малолітніх. Місцевий регулятор вже почав перевіряти, як розробники онлайн-ігор дотримуються обмежень.

Раніше дітям дозволяли грати до дев'яноста хвилин на день, а у святкові дні - три години.