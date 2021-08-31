У Китаї заборонили використовувати ґаджети для відеоігор [ Редактировать ]
Відео-ігри лише на свята, вихідні та в п'ятницю.
У Китаї дітям до 18 років заборонили використовувати ґаджети для розваг. Пограти можна лише у вихідні та святкові дні з восьмої до дев'ятої вечора. Рішення влада ухвалила через збільшення залежності від ґаджетів у малолітніх. Місцевий регулятор вже почав перевіряти, як розробники онлайн-ігор дотримуються обмежень.
Раніше дітям дозволяли грати до дев'яноста хвилин на день, а у святкові дні - три години.
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