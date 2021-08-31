Кількість хворих на коронавірус стрімко зростає на Західній Україні. На Прикарпатті в лікарнях вже навіть не вистачає місць у реанімаційних відділеннях. Пацієнтам там відмовляють у госпіталізації. І швидким доводиться їздити в пошуках вільних ліжок по всьому місту. Жанна Дутчак розкаже докладніше.

До приймального відділення Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні швидка привезла з Тисмениці літнє подружжя. Медики підозрюють - обоє хворі на ковід.

Світлана Циганюк, в.о. завідувача реанімаційного відділення Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні:

Хворий є тяжкий, потребує оксигенотерапії. Інтенсивного лікування. Супутньо має інсульт. Що усугубляє загальний стан.

Але в реанімації місць немає. Відділення переповнене. Тож чоловіка терміново відправляють до іншої лікарні.

Медики розповідають: за останній тиждень фіксують різке збільшення кількості хворих на ковід.

Микола Стовбан, в.о. генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні:

Дев'ять швидких протягом півгодини приїхали в нашу лікарню. Половина з них знаходиться зараз в реанімації. Тиждень назад у нас було 14 хворих, а зараз 65. За п'ять днів.

Наразі лікарня заповнена більше ніж на третину. Але якщо такі темпи збережуться і надалі, кажуть медики, то за тиждень-два всі 170 місць будуть зайняті.

Ярослав Кобиляк, заступник директора Івано-Франківської міської лікарні №1:

Тепер ми бачимо останні дні було і 60, і 80. Тенденція йде до збільшення. Якщо в липні не було пацієнтів, то зараз по одному по два, а останні дні і по три і чотири пацієнти госпіталізовуються.

В Івано-Франківській міській лікарні зараз тридцять пацієнтів. Із них у реанімації - двоє. Різке збільшення кількості ковід-хворих на Прикарпатті медики пов'язують із новим штамом "Дельта". Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина нині в лідерах серед областей за кількістю виявлених випадків.

Микола Стовбан, в.о. генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні:

"Дельта" вірус в тисячу раз є заразнішим, і концентрація вірусу в крові в тисячу раз більше ніж COVID-19.

Серед головних симптомів - шлункові розлади, головний біль, нежить та чхання. Пацієнти часто сприймають їх за ознаки алергії чи отруєння.

Ольга Савчук, директор КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги" Івано-Франківської міської ради:

Якщо весною кожен симптом, який з'являвся в пацієнтів люди підозрювали в себе коронавірусну інфекцію, на сьогодні все навпаки - люди думають, що у них або алергія або звичайне ГРВІ, і коронавірус підозрює терапевт.

До того ж медики звертають увагу на дуже короткий інкубаційний період нового штаму - до трьох днів. А також на швидке його поширення та заразність.