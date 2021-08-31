На территории стран-членов Европейского союза от коронавирусной инфекции иммунизировали 70% населения. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, более 250 миллионов человек прошли полный цикл вакцинации двумя дозами препарата. Такая статистика показывает, чего можно достичь, работая сообща.

70% взрослых в ЕС уже полностью вакцинированы. Это более 250 млн человек. Это огромное достижение, которое показывает, чего мы можем достичь совместной работой.

Отмечается, что в настоящее время пандемия коронавируса не отступила и сейчас очень важно, чтобы все невакцинированные граждане немедленно сделали прививку для предотвращения новой волны и появления мутаций COVID-19.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Сингапура рапортовали о 80% полной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В связи со столь высоким уровнем иммунизации в стране планируется очередное ослабление карантинных ограничений.

Кроме того, власти в Италии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Решение будет принято в октябре по выводам сделанных прививок в стране, Такая инициатива заключается в том, чтобы популяризировать использование "зеленых пропусков".

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