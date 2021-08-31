Таке рішення влада ухвалила через збільшення залежності від ґаджетів у неповнолітніх.

Відеоігри лише на свята, вихідні та в п'ятницю.У Китаї дітям до 18 років заборонили використовувати ґаджети для розваг. Пограти в ігри можна лише у вихідні та святкові дні з 8-ї до 9-ї вечора.

Таке рішення влада ухвалила через збільшення залежності від ґаджетів у неповнолітніх. Місцевий регулятор уже почав перевіряти, як розробники онлайн-ігор дотримуються обмежень. Раніше дітям дозволяли грати до 90 хвилин на день, а у святкові дні - три години.