У Китаї неповнолітнім заборонили користуватися ґаджетами задля розваг [ Редактировать ]
Відеоігри лише на свята, вихідні та в п'ятницю.У Китаї дітям до 18 років заборонили використовувати ґаджети для розваг. Пограти в ігри можна лише у вихідні та святкові дні з 8-ї до 9-ї вечора.
Таке рішення влада ухвалила через збільшення залежності від ґаджетів у неповнолітніх. Місцевий регулятор уже почав перевіряти, як розробники онлайн-ігор дотримуються обмежень. Раніше дітям дозволяли грати до 90 хвилин на день, а у святкові дні - три години.
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