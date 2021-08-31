Гриміло, мерехтіло.... І здавалося - все обійдеться звичайним дощем.

Ви встигли дістатися дому? Це, певно, найпопулярніше питання, яке звучало минулого вечора в Києві... Столицю накрила така негода, що її наслідки ліквідовували весь день. Наша знімальна група проїхалася містом - і ось, що побачила.

Гриміло, мерехтіло.... І здавалося - все обійдеться звичайним дощем. Та у погоди був власний сценарій. За лічені хвилини вона перетворила Київ на апокаліптичне кіно.

Вітер зривав дерева з корінням та валив огорожі. А дощ утворив на вулицях - справжні ріки...

Автівки, трамваї, тролейбуси - все стало! Через загрозу підтоплення навіть обмежили рух метро. На Виноградарі блискавка вдарила в електрощитову. Тож усе загорілося.

В цьому районі столиці, на Виноградарі, стихія вирувала чи не найсильніше...звалювала не лише дерева, а й бетонні стовпи електромереж!

Наслідки цієї аварії комунальники та електрики почали ліквідовувати зранку. Працювали пліч-о-пліч кілька годин.

Володимир, ремонтник контактних мереж:

Упало на контактну мережу дерево - акація. Контактна мережа - тролейбуси ходять, движеніє остановилося.

Для бригади - це вже третій виклик за ранок. Тож сьогодні по всій столиці тільки й чути гуркотіння пилки... Кияни кажуть, такої негоди давно не бачили.

Валентина, жителька Києва:

Біля вікна була й дуже жахалася, бо дуже гриміло і так лило, що думала зальє усе!

А от Юрію дістатися додому...сухим не вдалося. Всі примхи негоди відчув на собі. Чоловік пішки йшов центром столиці...по коліно у воді...

Іще менше пощастилу Павлу. Вчора ввечері чоловік привіз автівку на СТО - відремонтувати.

Застав мене дощ...я собі машину залишив, а сам пішов додому.

От тільки полагодити машину не встигли. Вранці, коли Павло прийшов за автівкою, побачив приголомшливу картину.

Павло Шамаєв, власник пошкодженої автівки:

Спочатку шок, а потім ну шо...реалість єсть реальність...стіхія!

Заливало не тільки вулиці, а й оселі. У Ірини в квартирі, на додачу до потопа, зламане дерево вибило шибку.

Ірина, жителька Києва:

Слышу, дзынькнуло что-то, я была в кухне, захожу в комнату - воды по косточки, я к окну, а у меня ж штора висит, тюль - не очень видно, все стекло внизу, я давай воду вычерпывать, смотрю: дерево.

Синоптики ж кажуть - нічого аномального у цій негоді немає. Шквальний вітер із грозами - типове явище для кінця літа.

Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометцентру:

Такі грози, вони бувають часто, просто не завжди вони потрапляють ось на такий густонаселений, на такі великі міста, тобто якихось аномалій не спостерігалося.

Виклики рятувальники отримували всю ніч. Але більшість із них - переадресовували комунальникам.

Світлана Водолага, речниця Головного управління ДСНС України у Києві:

Такого, щоб внаслідок погодних умов, падіння дерев - немає, щоб хтось постраждав, але бувають такі випадки, коли люди звертаються до медичних установ і ми можемо просто не знати.

Дощі з громовицями в столиці пануватимуть і сьогодні вночі. А відзавтра - вже настане типова осінь - прохолодна і суха.