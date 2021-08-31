Во вторник, 31 августа, президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольма. Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства поднял тему "Северного потока-2" и сохранения транзита газа через Украину.

Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций.

По его словам, необходимо создать предохранители от использования Россией газа как оружия.

В частности, глава государства призвал как можно быстрее начать регулярные консультации между Украиной, Германией и США по сохранению газового транзита и обеспечению европейской энергобезопасности.

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Кроме того, в Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.

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