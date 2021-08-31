Зеленский во время визита в США / Фото: twitter.com/APUkraine

Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна снова стать космическим государством. Он пригласил главу NASA Билла Нельсона посетить Украину. Об этом президент Украины написал Twitter.

Ждем Билла Нельсона с визитом в Украину.

По его словам, в ходе встречи с главой NASA обсуждались проекты, к которым может присоединиться Украина со своими уникальными космическими разработками.

Ранее мы писали о том, какие встречи проведет президент Украины во время визита в США.

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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