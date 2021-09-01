Загалом, цього року загальний обсяг безпекової допомоги Києву складе 400 мільйонів доларів!

Про надання Україні нового пакета американської безпекової допомоги повідомили у Вашингтоні під час візиту Володимира Зеленського. В адміністрації Байдена кажуть - це черговий транш, але сума значно більша, ніж у попередніх - загалом 60 мільйонів доларів.

Частково за ці гроші Київ закупить додаткові протитанкові комплекси - "Джевеліни" і снаряди для них, аби доукомплектувати той арсенал, який у минулі роки отримали від Сполучених Штатів. Загалом, цього року загальний обсяг безпекової допомоги Києву складе 400 мільйонів доларів!

Тож Штати тільки збільшуватимуть фінансування - пояснили в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу в американському посольстві у Києві.

Волтер Браунолер, радник з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні: