17 загиблих та 20 травмованих.

У Перу рейсовий автобус впав у провалля з двохсотметрової висоти. За словами очевидців, під час падіння він кілька разів перекинувся. Сталося це рано вранці.

Що спричинило ДТП - з'ясовують. За останні кілька днів це вже друга масштабна аварія в країні. Минулої суботи у провалля впав автобус, що відвозив робітників. Тоді загинуло 15 людей.