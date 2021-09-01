Трагедія в Перу: рейсовий автобус впав у провалля [ Редактировать ]
17 загиблих та 20 травмованих.
У Перу рейсовий автобус впав у провалля з двохсотметрової висоти. За словами очевидців, під час падіння він кілька разів перекинувся. Сталося це рано вранці.
Що спричинило ДТП - з'ясовують. За останні кілька днів це вже друга масштабна аварія в країні. Минулої суботи у провалля впав автобус, що відвозив робітників. Тоді загинуло 15 людей.
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