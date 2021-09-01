В Виннице на линейке в школе умер мужчина [ Редактировать ]
В Виннице во время праздничной линейки в школе стало плохо 71-летнему мужчине. Он умер от остановки сердца.
Об этом сообщает "Винниця.info".
Мужчина потерял сознание на улице. Родители и учителя начали реанимировать мужчину и вызвали скорую. Врачам скорой помощи спасти мужчину не удалось.
По предварительным данным полиции, мужчина умер от остановки сердца.
"Однако, окончательно о причинах смерти станет известно после судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Напомним, в одесском детском лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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