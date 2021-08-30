В Херсонской области ребенок умер на сцене детского лагеря [ Редактировать ]
В Херсонской области, на Арбатской стрелке, в детском лагере "Буревестник" во время вечернего выступления умерла 15-летняя девочка. Она потеряла сознание на сцене. Об этом сообщает пресс-служба компании "АрселорМиттал" Кривой Рог".
Девочка выступала на сцене и в какой-то момент потеряла сознание. Медики лагеря оказали ей первую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали скорую помощь из Геническа.
Врачи лагеря повезли ребенка в больницу на автомобиле лагеря. В реанимационном отделении медучреждения Геническа девочка скончалась. По предварительным данным, ребенок скончался из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомеопатией.
Согласно медицинской справке ребенка, у девочки не было проблем со здоровьем: никаких диагнозов и рекомендаций врачей по ограничению физических нагрузок.
По факту смерти 15-летний девочки в лагере проводится специальное расследование.
Напомним, в одесском детском лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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