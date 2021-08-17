Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки [ Редактировать ]
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Американского музыканта и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в 1965 году. Об этом сообщает New York Post.
В материалах судебного дела имя потерпевшей не раскрывается, указаны лишь инициалы - J. C. Сейчас ей 68 лет. В иске утверждается, что насилие совершалось несколько раз - с апреля по май 1965 года, иногда в номере певца Chelsea Hotel в Нью-Йорке. Певец, которому тогда было 24 года, якобы одурманил девочку алкоголем и наркотиками, а также угрожал физической расправой.
Женщина утверждает, что получила психологическую травму, ей пришлось проходить длительное лечение от депрессии и повышенной тревожности, а проблемы со здоровьем сохраняются до сих пор, из-за чего она не может вести нормальный образ жизни все эти годы. Она добивается суда присяжных и требует от 80-летнего певца компенсации, размер которой не разглашается.
Адвокат истицы не уточнил, почему женщина решила обратиться в суд только сейчас. И заявил, что она пока не намерена раскрывать свою личность.
Представители Боба Дилана заявили следующее:
Утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно оспорено в суде.
Боб Дилан родился в 1941 году, его настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман. Свой первый альбом Bob Dylan он выпустил в 20 лет. Музыкант быстро стал кумиром хиппи благодаря антивоенным композициям.
За свою карьеру Дилан выпустил 39 студийных альбомов и удостоился множества наград. Он 10 раз становился лауреатом музыкальной премии "Грэмми". За композицию Things Have Changed Боб Дилан получил премию "Оскар".
В 2016 году музыкант получил Нобелевскую премию по литературе "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".
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