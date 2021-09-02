Війна на Донбасі: одного українського військового поранили минулої доби [ Редактировать ]
Одного українського військового поранив ворог на Сході країни. Армійця доправили до лікарні, стан його здоров'я - задовільний. Загалом минулої доби - чотири порушення режиму тиші.
Неподалік Золотого незаконні збройні формування атакували наші позиції з протитанкових ракетних комплексів. Біля Авдіївки застосовували ручні протитанкові гранатомети та міномети 82 калібру. А поблизу Новозванівки противник вів вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника українські захисники відповідали вогнем.
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А поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці били у відповідь. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.
Біля Новозванівки противник знову застосовував 120 міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорку - гранатомети та великокаліберні кулемети.
Позиції українського війська біля Новозванівки ворог атакував із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Новотошківського ворог із безпілотника скинув на українські позиції гранату. Три ворожих обстріли зафіксували вже сьогодні.
Ворог тричі обстрілював позиції українських армійців. Поблизу Новозванівки та Шумів відкрив вогонь зі станкових проти-танкових гранатометів.