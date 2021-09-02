Одного українського військового поранив ворог на Сході країни. Армійця доправили до лікарні, стан його здоров'я - задовільний. Загалом минулої доби - чотири порушення режиму тиші.

Неподалік Золотого незаконні збройні формування атакували наші позиції з протитанкових ракетних комплексів. Біля Авдіївки застосовували ручні протитанкові гранатомети та міномети 82 калібру. А поблизу Новозванівки противник вів вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника українські захисники відповідали вогнем.