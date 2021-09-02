Саві Богораду лише 15 років, та завдяки віртуозній грі на гітарі юнак вже встиг підкорити велику сцену. Про талановитого хлопця та його шлях до музичних перемог дивіться в сюжеті.

Сава Богорад, гітарист:

Гітару вперше взяв в сім років. Мені батько подарував, коли я закінчив перший клас. Але я тоді її не сприйняв. Я її просто поставив в куток. Вона стояла десь три роки. В десять я почав вже грати.

І саме в десять років Сава вперше виступив на сцені. Це було в Будинку культури міста Василькова.

Сава Богорад, гітарист:

У мене було відчуття таке. Я думав, що труситься сцена від звуку, ну і басу. А виявилось, що це ноги трусились.

Зараз Саві Богораду 15. І він вже відомий в Україні та за її межами як віртуозний гітарист. Хлопець виступав на одній сцені із групою Назарет, виконував сольну програму на головній сцені України. Співпрацював з такими українськими митцями як Віктор Павлік, Ольга Сумська, Петро Чорний і акордеоністом Ігорем Завадським. І це при тому, що він - самоук. Ні дня не ходив не тільки до музичної школи, а навіть до загальноосвітньої.

Валентин Богорад, батько:

Діти навчаються наші вдома по такій само програмі, як і всі інші діти у звичайних школах, займаються. Просто це відбувається вдома. У музичну школу ми ніколи не ходили. Якось у нас не склалося з музичними школами. Ми самі освоювали гітару.

Секрет успіху Сави у працелюбності, каже тато. Адже хлопець займається музикою щодня. Та шлях на сцену все одно був нелегким.

Валентин Богорад, батько:

Шлях дуже складний. Дуже важкий. І середовище, музичне середовище, у нас надзвичайно своєрідне. Можна б сказати, для нас воно не дуже таке сприятливе. Особливо для молодих музикантів.

Однак Сава здаватися не збирається. Адже у нього є мрія - зіграти з кумиром.

Сава Богорад, гітарист:

Це гітара мого улюбленого гітариста, з яким би я хотів зіграти на одній сцені. Це гітара Інгві Мальмстіна. Його підписана модель.

Хлопець виконує всесвітньовідомі інструментальні композиції у стилі рок, блюз, класика, неокласика. Музика, каже юний гітарист, зараз є його улюбленим заняттям. І, можливо, стане справою життя.