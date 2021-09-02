"Шторм" увірвався до прямого ефіру на канадській телестудії [ Редактировать ]
У Канаді пес увірвався до телестудії під час прямого ефіру. Наживо транслювали прогноз погоди.
Собака на прізвисько Шторм радісно розмахував хвостом і сподівався отримати частування від свого господаря - ведучого Ентоні Фаррела. Пес попоїв та почав бігати серед зображень карт, хмар та опадів.
Ведучий на чотирилапого не зважав і продовжував ефір. А наприкінці ще й переказав вітання іншому своєму песикові на прізвисько Чарлі.
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Ведучий на чотирилапого не зважав і продовжував ефір. А наприкінці ще й переказав вітання іншому своєму песикові на прізвисько Чарлі.
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