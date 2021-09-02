У Канаді пес увірвався до телестудії під час прямого ефіру. Наживо транслювали прогноз погоди.

Собака на прізвисько Шторм радісно розмахував хвостом і сподівався отримати частування від свого господаря - ведучого Ентоні Фаррела. Пес попоїв та почав бігати серед зображень карт, хмар та опадів.

Ведучий на чотирилапого не зважав і продовжував ефір. А наприкінці ще й переказав вітання іншому своєму песикові на прізвисько Чарлі.