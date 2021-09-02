В четверг, 2 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - может состояться, ни одна из сторон не отвергает эту идею. Об этом сообщают "РИА Новости".

Также он отметил, что пока до ее согласования далеко.

Но при этом по линии Офиса президента Украины и администрации президента России пока далеки от того, чтобы согласовать повестку дня.

Встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - может состояться, ни одна из сторон не отвергает эту идею. Но пока до ее согласования далеко.

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО.

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