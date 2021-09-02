Дев'ять нагород у дев'ятий день змагань здобула Україна на Паралімпаді у Токіо.

Дев'ять нагород у дев'ятий день змагань здобула Україна на Паралімпаді у Токіо.

Золото - в Марії Помазан у штовханні ядра. І у Владислава Загребельного - в стрибках у довжину. Зі світовим рекордом здолав стометрівку на спині плавець Максим Крипак. Срібло - у Антона Коля, у цьому ж виді плавання - на дистанції 50 метрів.

А Денис Остапченко став бронзовим призером на п'ятдесятиметрівці вільним стилем. Єлизавета Мерешко виборола срібну нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем. Срібним став забіг на 100 метрів для Оксани Ботурчук. Ще одна срібна медаль у дуету Віктора Дідуха та Максима Ніколенка в настільному тенісі.

Олексій Денисюк став бронзовим призером у мікстстрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів. Загалом Україна має 84 нагороди і зберігає п'яте загальнокомандне місце.