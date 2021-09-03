В Світловодську обрали запобіжний захід винуватиці смертельного ДТП [ Редактировать ]
Водійці, що спричинила смертельну ДТП у Світловодську, обрали запобіжний захід - два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 340 тисяч гривень.
Нагадаю, аварія трапилася першого вересня на світанку. "Мазда" на швидкості вилетіла на тротуар, де збила молоду жінку та влетіла у стіну торговельного центру. Постраждала - 27-річна мама трьох дітей, померла в лікарні від отриманих травм.
Водійку та пасажира іномарки з незначними травмами доправили до лікарні. На суді підозрювана просила пробачення у родичів загиблої та переконувала: причиною аварії стало лопнуте колесо в автівці.
Тетяна Вишневська, водійка:
Очень сильно раскаиваюсь. Я ехала со скоростью 60 км/ч, я просто хотела, на моей стороне движения был ежик, перебегал дорогу, я хотела объехать и получается на встречную полосу там не было ни машин никого, и потом я услышала звук как хлопок какой-то и дальше я уже помню нижняя часть тела зажата в автомобиле.
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