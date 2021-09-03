Водійці, що спричинила смертельну ДТП у Світловодську, обрали запобіжний захід - два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 340 тисяч гривень.

Нагадаю, аварія трапилася першого вересня на світанку. "Мазда" на швидкості вилетіла на тротуар, де збила молоду жінку та влетіла у стіну торговельного центру. Постраждала - 27-річна мама трьох дітей, померла в лікарні від отриманих травм.

Водійку та пасажира іномарки з незначними травмами доправили до лікарні. На суді підозрювана просила пробачення у родичів загиблої та переконувала: причиною аварії стало лопнуте колесо в автівці.

Тетяна Вишневська, водійка: