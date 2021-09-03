Президент Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором Apple. Про що говорив глава держави із першими особами компанії? І якими були теми його Стенфордської лекції? Дмитро Анопченко стежить за цим візитом.

Якщо вже будеш у Сан-Франциско, треба обов'язково побачити штаб-квартиру Apple - часто радять туристам. І будівля унікальна, і Apple-store - найкращий у штатах, якщо не у світі. Але президент тут не турист, його перебування у Сан-Франциско починається із ранкової зустрічі із першою особою компанії - Тімом Куком. Про що говорили нам розповів головний дипломат країни, Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Поговорили про декілька речей. Перша - це залучення додаткових інвестицій Apple в Україну, друга - локалізація продуктів Apple для України, зокрема така річ для всіх зрозуміла, як перехід Siri на українську мову.

Далі - Стенфорд, один із найкращих університетів Америки. Майкл Макфол (в минулому - найближчий радник Барака Обами щодо Росії) організував для Президента публічну лекцію. Саме тут, у Стенфорді, Стів Джобс колись звертався до випускників із промовою, яка на десятиліття стала зразком для публічних виступів.

Виступати після Джобса - справа невдячна, із щирістю та силою тих його слів мало хто із сильних світу цього може зрівнятися. Зеленський спробував "взяти" іншим - інтересом до України. А він (після його зустрічі із Байденом) і справді великий.

Присутні питали про реформи, про ставлення президента до ідеї дозволити друге громадянство - щоб американські українці, не втрачаючи свій паспорт, могли ще один отримати. Але Зеленський каже - проблема тут в тому, що Росія роздає своє громадянство на Донбасі і в Криму.

Володимир Зеленський, президент України:

Законодавство щодо подвійного громадянства не може бути універсальним. Ось про що я. Підхід до кожної громади і до кожної країни - окремо.

На деякі питання не зрозуміло як і відповісти, щоб витримати нейтралітет у вічній боротьбі республіканців із демократами.

А яка влада в Білому домі Вам подобається найбільше?

Дякую Вам. Хороше питання. Але не впевнений, що ви отримаєте на нього хорошу відповідь.

Так само президент перейшов на російську, коли із зали у наступному запитанні згадали п'єсу Шварца "Вбити Дракона", де герой, який перемагав зло, ставав таким же злом. Спитали, як Зеленський для себе цього уникає.