В Волынской области есть риск поднятия уровня воды в реке Припять, что может привести к подтоплению отдельных районов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Таким образом, по состоянию на 3 августа 2021 года в створе поста Речица, который находится в Волынской области, в случае дальнейшего подъема воды, который будет иметь интенсивность от 1 до 5 сантиметров в сутки, возможен выход воды на пойму, а также частичное затопление пастбищ.

Отмечается, что в связи с этим в регионе объявили "желтый" уровень опасности, согласно которому погодные условия являются потенциально опасными для населения, инфраструктуры и окружающей среды. В связи с чем рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и бдительность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.

Читайте также, в западной части Украины поднимется уровень воды в реках. При этом в связи с сильными дождями возможны сильные нисходящие потоки, вода поднимется в левых притоках реки Днестр, которые находятся в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Кроме того, на Прикарпатье почти на метр поднялся уровень воды в реке Прут, что в дальнейшем может привести к паводку и опасности для жителей окружающих населенных пунктов. Экстренная ситуация может возникнуть, так как в регионе идут обильные дожди, что привело к поднятию воды в реке на 50 сантиметров.

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