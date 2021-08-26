Назван дешевый смартфон с самой лучшей фотокамерой [ Редактировать ]
Источник: CNET
Топовые модели Xiaomi и Samsung являются безоговорочными лидерами по качеству получаемых снимков. Но теперь у них появился серьезный конкурент, причем из недорогого сегмента.
Как утверждают специалисты из DxOMark, проверяющие качество фотокамер, смартфон OnePlus Nord 2 5G делает фотографии не хуже дорогих флагманов. Это показали результаты независимого тестирования.
Смартфон стоит 399 долларов (10 700 грн). За такие деньги можно получить камерафон с 50-мегапиксельной фотокамерой Sony IMX 766, работающую в тандеме с 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и 2-мегапиксельным монохромом для измерения глубины сцены.
OnePlus Nord 2 5G
Скорость записи видео в 4К-формате составляет 30 кадров в секунду. Фронтальная камера обладает 32-мегапиксельным фотосенсором.
Отмечается, что по критерию качества фото- и видеосъемки Nord 2 5G лишь немного уступает флагманскому OnePlus 9 Pro и оказывает достойную конкуренцию гораздо более дорогим Xiaomi Mi 11 и Samsung Note 20 Ultra, являющиеся абсолютными лидерами.
OnePlus Nord 2 5G оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+, а также двойными стереодинамиками.
Nord 2 работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 1200-AI, который был разработан совместными усилиями OnePlus и MediaTek специально для этой модели.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как OnePlus планировали выпустить свой первый планшет.
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