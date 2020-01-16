Мужчина встроил в глаз видеокамеру (фото) [ Редактировать ]
В Канаде мужчина по имени Роб Спенс лишился глаза и решил вставить вместо него видеокамеру. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина потерял правый глаз еще в детстве. Однако обычный имплант он решил заменить на камеру, которую вмонтировал вместо глаза.
Такое устройство получило название "айборг" от английского слова "глаз" и "киборг".
Камера записывает даже то, как моргает мужчина, не говоря уже о том, что она пишет абсолютно все, что видит Роб.
Микрокамера не подключена к глазному нерву и не передает изображение в мозг. Мужчина может записывать все что видит на протяжении 30 минут, а данные по беспроводному соединению передаются в хранилище. Спенс может смотреть видео как онлайн, так и в записи.
В устройство встроили красную светодиодную подсветку, и теперь его глаз светится как у терминатора.
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