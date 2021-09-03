ООН визнала Росію державою-окупантом [ Редактировать ]
Кількість незаконних затримань представників релігійних меншин в окупованому Криму зросла вп'ятеро. І це лише впродовж останнього року. Таке заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш.
У звіті організації, зокрема, йдеться, що до затриманих застосовують силу, вилучають документи та навіть підкидають так звані "речові докази". На доповідь ООН уже відреагували в МЗС України і зазначили - документ чітко визначає Російську Федерацію державою-окупантом.
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