На доповідь ООН уже відреагували в МЗС України і зазначили - документ чітко визначає Російську Федерацію державою-окупантом.

Кількість незаконних затримань представників релігійних меншин в окупованому Криму зросла вп'ятеро. І це лише впродовж останнього року. Таке заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

У звіті організації, зокрема, йдеться, що до затриманих застосовують силу, вилучають документи та навіть підкидають так звані "речові докази". На доповідь ООН уже відреагували в МЗС України і зазначили - документ чітко визначає Російську Федерацію державою-окупантом.