В Киеве снова открыли поврежденный фонтан (видео) [ Редактировать ]
В столице на Арсенальной площади специалисты полностью восстановили "сухой" фонтан, который был сломан грузовиком. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, фонтан был полностью восставлен, а также прошли его испытания. К тому же, градоначальник призвал киевлян и гостей столицы приходить на вечернее представление.
Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен.
Отмечается, что обновленная Арсенальная площадь – это пешеходная зона, соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.
Ранее мы писали, что в Киеве грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в только открытый фонтан на Арсенальной площади. Специалисты проверяли состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка" в Киеве, вместе с градоначальником композицию торжественно открыли современные защитники Украины.
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