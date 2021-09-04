Під Рівним упродовж тижня гатили танки. Вони вражали наземні й повітряні цілі під час наступу та оборони. Зійшлися і в дуелі. Так українські танкісти випробовували себе й свою броню на міць. На рівненському полігоні відбувся конкурс на найкращий танковий взвод Сухопутних військ України.

За час війни такі змагання відбулися вп'яте. І хоча танки нині відведені від лінії розмежування, армійці кажуть - треба бути в повній бойовій готовності. На що здатні наші танкісти - бачила Сніжана Сидорук.

Під Рівним розгортаються танкові бої. Бойова техніка суне на позиції.

Із гармат гатять по ворожих танках і гелікоптерах. Цілі - умовні, а от снаряди - бойові. Тримають оборону та йдуть у наступ.

На Рівненському полігоні - танкісти з усієї країни. Виборюють звання найкращого танкового взводу Сухопутних військ. Умови - наближені до бойових.

Позивний "Каспер", командир танка 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка:

Чотири ротації ми пройшли з цими танками. Техніка, канєшно, не нова, ну але не підводить. Як пользуєш нею - така й віддача танка. Це сила. Танк - це сила. Це еліта сухопутних військ.

Бійці змагаються у п'ятьох номінаціях. Для початку перевірили підготовку самих армійців. Далі випробовували на міць броню. За легендою, кілька наших танків підбив ворог. Доки одні бійці рятували поранених побратимів, інші нашвидкуруч під обстрілами лагодили пошкоджені траки, щоб знову рушити в бій.

Серед учасників, наймолодша з усіх, Маріупольська бригада, яку створили вже під час війни. Військовослужбовці дислокуються неподалік від фронту.

Євген, командир танкового взводу 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади:

Буквально 20 кілометрів до Широкино. Там вже передова лінія. Перші, хто піде в самий ближній. Ніколи не пізно вчитися. Єсть багато бригад з різних куточків країни, які можуть чогось в нас навчитися, чогось можем в них навчитися.

Згодом постріли гармат замінили на лазерні промені. Для цього старенькі панцерники обладнали спеціальними датчиками і сенсорами. Так званою системою "Лазертаг". Це дало змогу нашим бійцям змоделювати реальний бій та зійтися в танкові дуелі. Військові з "Десни" такого досвіду ведення "війни" ще не мали. Та попри це, каже командир взводу, їм вдалося розбити умовного ворога за дві хвилини.

Дмитро, командир взводу 300 навчального танкового полку ("Десна"):

Щоб навчити військовослужбовця виконувати вправи стрільб - достатньо танк та боєприпаси. Але це звичайна стрільба, тобто мішені рухомі, мішені нерухомі, а це вже дія взвода. Тут тактика - заховати машину, здійснити маневр, обхід, відхід.

Усі бійці змагаються на танках Т-64. Свою сорокатонну машину навідник Віталій лагідно називає "Танюшкою". Чоловік служить у трьохсотому навчальному танковому полку в "Десні". Це саме його взвод цього року виборов перемогу.

Віталій, навідник-оператор танка 300 навчального танкового полку ("Десна"):

В нас було два боя. Ми жодного разу не потеряли жодної машини.

За час війни такі змагання проводять вже вп'яте. Це, кажуть військові, привід вкотре випробувати техніку на міць і свою бойову майстерність підтягнути.

Олександр Сітнов, заступник керівника конкурсу:

Були вражені командування сил в Європі. Вони готові запросити кращий танковий взвод Збройних Сил України до проведення конкурсу в місті Грефенберг в Німеччині.

Уже за кілька днів тут, на рівненському полігоні, знову точитимуться танкові бої. Сюди їдуть ще панцерники морської піхоти. До Дня танкіста планують визначити найкращий танковий взвод Збройних сил України.