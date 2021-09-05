Принц Гарри и Меган Маркл попросили о встрече с королевой [ Редактировать ]
Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Предполагается, что герцоги Сассекские хотят познакомить королеву со своей дочерью и ее правнучкой - принцессой Лилибет.
Отмечается, что в королевской семье были поражены просьбой супругов о встрече с Елизаветой II. Герцоги Сассекские могли заявить об искреннем желании повидаться с королевой. Однако это решение удивляет, если учитывать, "то, что пара заставила пройти Елизавету II в этом году". При дворе королевы встречу с герцогами Сассекскими считают возможной, но "шокирующей".
На данный момент королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Меган Маркл. При этом известно, что она хотела бы увидеть свою правнучку Лилибет. Возможная дата аудиенции также пока не называется.
В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи. В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи.
9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет умер герцог Эдинбургский принц Филипп - муж Елизаветы II. Сына королевы принца Эндрю недавно обвинили в изнасилованиях.
Напомним, что Елизавета II поделилась эксклюзивным фото с принцем Филиппом.
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