Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Предполагается, что герцоги Сассекские хотят познакомить королеву со своей дочерью и ее правнучкой - принцессой Лилибет.

Отмечается, что в королевской семье были поражены просьбой супругов о встрече с Елизаветой II. Герцоги Сассекские могли заявить об искреннем желании повидаться с королевой. Однако это решение удивляет, если учитывать, "то, что пара заставила пройти Елизавету II в этом году". При дворе королевы встречу с герцогами Сассекскими считают возможной, но "шокирующей".

На данный момент королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Меган Маркл. При этом известно, что она хотела бы увидеть свою правнучку Лилибет. Возможная дата аудиенции также пока не называется.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи. В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи.

9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет умер герцог Эдинбургский принц Филипп - муж Елизаветы II. Сына королевы принца Эндрю недавно обвинили в изнасилованиях.

Напомним, что Елизавета II поделилась эксклюзивным фото с принцем Филиппом.