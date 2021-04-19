После смерти принца Филиппа, которого похоронили 17 апреля, почти все его состояние унаследует вдова - королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

За 99 лет своей жизни герцог Эдинбургский нажил немалое состояние. Его личный капитал СМИ оценивают в 30 млн фунтов стерлингов (около $42 млн), эти деньги он заработал во время службы на флоте и получая зарплату как член монаршей семьи. Часть средств он инвестировал в различные акции.

Также покойному супругу королевы Великобритании принадлежала:

огромная коллекция произведений живописи, в том числе британского импрессиониста Эдварда Сиго;

собрание редких антикварных книг (более трех тысяч томов), в основном о природе;

коллекция произведений искусства австралийских аборигенов;

ценных подарков, сделанных ему в частном порядке.

Большую часть нажитого получит Елизавета II, с которой Филипп прожил в браке 73 года. При этом ей не придется платить налог с наследства. Не обделил принц своих многочисленных внуков и четверых детей:

Чарльз, принц Уэльский (1948);

принцесса Анна (1950);

принц Эндрю, герцог Йоркский (1960);

принц Эдвард (1964).

Члены британской королевской семьи

Особые распоряжение принц сделал насчет своей внучки леди Луизы Виндзор - дочери его младшего сына принца Эдварда и Софи Рис-Джонс. 17-летней леди достанутся два пони, принадлежавшие деду, а также его любимый экипаж, которым он управлял лично. Общеизвестно, что Луиза разделяет любовь деда к лошадям и скачкам.

Пони по кличке Балморал Невис и Нотлоу Сторм принимали участие в похоронной процессии, сопровождая своего хозяина в последний путь. На сиденье темно-зеленой кареты, которую они везли, лежали кепка герцога, его кнут и коричневые кожаные перчатки. Рядом стоял красный горшок с кусочками сахара, которыми он подкармливал своих любимцев.

Принц Филипп на конном турнире, май 1994 года

Принц Эдвард, граф Уэссекский, с благословения родителей после смерти королевы унаследует титул герцога Эдинбургского. Об этом было объявлено в 1999 году. Также ему достанется Букингемский дворец.

Напомним, что "Подробности" писали о том, что Елизавета ІІ на похоронах мужа была вся в черном и со слезами на глазах.