Украина получила американский груз инновационных COVID-лекарств [ Редактировать ]
Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса на десятки миллионов долларов. Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Последние договоренности о его получении были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в США.
Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.
Груз будет растаможен и распределен по 24 областям Украины. Процесс координирует Министерство здравоохранения Украины.
Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности посольство, является общественной организацией. Она работает в 60 странах мира.
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