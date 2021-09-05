Кравчук улетел в Германию на лечение [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Первый президент Украины (1991-1994) и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук улетел на реабилитацию в Германию. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой художника Сергея Пояркова, который также был прооперирован в Киевском центре сердца.
Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты - поехал в Германию на реабилитацию.
28 июня 87-летний Кравчук из-за плохого самочувствия пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции. 29 марта стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.
"Страна" сообщала, что операцию Кравчуку делали на отрытом сердце в одной из клиник Киева. Операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем. В прошлом у экс-президента уже были проблемы с сердцем. В 2017 году ему установили стент.
Как сообщали "Подробности", Кравчук с трудом восстанавливается после операции на сердце, некоторое время он был подключен к аппарату ИВЛ.
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