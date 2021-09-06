Головний санітарний лікар України прогнозує новий локдаун восени [ Редактировать ]
Черговий локдаун в Україні неминучий. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
Він зауважив: нині ситуація із поширенням коронавірусу погіршується у кожному регіоні, тож незабаром країна може перейти із "зеленої" карантинної зони у "жовту" - із суворішими обмеженнями.
Конкретної дати запровадження локдауну посадовець не назвав. Зазначив лише, що станеться це не раніше середини листопада.
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