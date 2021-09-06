Дванадцять років за гратами для опозиціонерки з Білорусі

12 років за ґратами загрожує білоруській опозиціонерці Марії Колесніковій.

Сьогодні суд у Мінську має оголосити вирок у її справі. Активістка була однією з лідерок протестного руху проти режиму Лукашенка. Спецслужби намагалися вивезти жінку з країни, але вона порвала на кордоні свій паспорт і опинилася в СІЗО разом із адвокатом Максимом Знаком.

Обох звинуватили у закликах до дій, що загрожують нацбезпеці, створенні екстремістського угруповання та у змові з метою захоплення влади.