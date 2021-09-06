Мінський суд оголосить вирок опозиціонерці Марії Колесніковій [ Редактировать ]
12 років за ґратами загрожує білоруській опозиціонерці Марії Колесніковій.
Сьогодні суд у Мінську має оголосити вирок у її справі. Активістка була однією з лідерок протестного руху проти режиму Лукашенка. Спецслужби намагалися вивезти жінку з країни, але вона порвала на кордоні свій паспорт і опинилася в СІЗО разом із адвокатом Максимом Знаком.
Обох звинуватили у закликах до дій, що загрожують нацбезпеці, створенні екстремістського угруповання та у змові з метою захоплення влади.
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12 років колонії. Такого покарання вимагає білоруський режим для Марії Колеснікової, однієї з лідерів протестів.