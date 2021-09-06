За цей час місцеві жителі намагаються підзаробити.

До Умані на святкування юдейського нового року Рош-Га-Шана вже прибуло понад 25 тисяч хасидів. Сьогодні з першою зіркою на небі вони зустрічатимуть новий 5782 рік від створення світу. Гуляння триватимуть до завтрашнього вечора.

Що зараз відбувається в Умані - Станіслав Кухарчук розкаже.

Ось так поліція перевіряє кожен автобус чи машину, які завертають у паломницький квартал. Заходи безпеки - посилені. Щоб потрапити на вулицю Пушкіна, де похований юдейський праведник Цадик Нахман, треба пройти щонайменше три блокпости.

Проводимо поверхневу перевірку , щоб не було заборонених речей, наркотиків, зброї, вибухівки - щоб не було ніяких провокацій.

До Умані вже прибули понад 25 тисяч хасидів з усіх країн світу. За легендою, наступний рік буде вдалим, якщо його зустріти на могилі пророка. Святкування триватимуть щонайменше два дні. За цей час місцеві жителі намагаються підзаробити. Хтось здає в оренду житло, хтось торгує крамом, хтось підвозить паломників.

Всі торгуються - я називаю більшу, вони називають меншу …ну і десь сходимось посередині …хау матч ту он.

Доки українці працюють, хасиди - святкують. Охайністю під час гулянь паломники не вирізняються. Квартал майже потопає в смітті. Та на це віряни особливої уваги не звертають. На новий рік Цадик Нахман заповідав їм радіти життю - пити, їсти, співати й танцювати.

Бару Фіхман, громадянин Ізраїлю:

Раби Нахман завещал приезжать к нему … вело , тут люди со всего мира вместе празднуют, кушают … и вместе кушают, празднуют, веселятся вместе …молятся.

Та й протиепідемічні заходи для празникувань - не завада. Маски та антисептики у хасидів радше виняток, аніж правило. Хоча одноразові пов'язки їм видають у всіх синагогах. Щоправда, хворих на Ковід серед паломників уже виявили.

Сьогодні, із появою першої зірки на небі, хасиди сядуть за святкові столи й зустрічатимуть 5782 рік від початку створення світу. Ці гуляння триватимуть аж до вечора вівторка.