Російські тролі атакують провідні видання. Чергове цьому підтвердження знайшли дослідники з Кардіффського університету.

Тамтешній центр вивчення злочинності та безпеки виявив, що сайти 320-ти відомих ресурсів із 16-ти країн стали мішенню російських фейкових користувачів. Серед них "Мейл онлайн", "Експрес" і "Таймз". Тролі залишають під статтями коментарі, щоб схилити думку громадськості на користь Росії.

А тоді прокремлівські пропагандисти створюють на основі цих повідомлень маніпулятивні матеріали.