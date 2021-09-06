Ув'язнені палестинці втекли через проритий тунель [ Редактировать ]
Шестеро ув'язнених за тероризм палестинців втекли з ізраїльської в'язниці "Гільбоа" через тунель. Як повідомляє ВВС, чоловіки копали тунель зі своєї камери впродовж кількох місяців.
Він розташований під туалетною кабіною. Самі ж в'язні, найімовірніше, вибралися з в'язниці через каналізаційну шахту. П'ятеро з них - члени терористичної організації "Ісламський джихад", ще один - учасник палестинського руху ФАТХ.
Про втечу правоохоронцям повідомили фермери - вони помітили, як ув'язнені тікають полями. Нині їх розшукують поліцеські, військові та представники спецслужб.
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