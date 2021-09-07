Бляшанки, соломинки, дзеркала та інший непотріб зі смітника. Усе це митці в Конго використовують для створення унікальних костюмів. Показ незвичних мод відбувся на вулицях столиці Кіншаси. Як усе було, дивіться далі.

У вбранні з бляшанок Едді виходить попозувати на вулиці Кінсаші. На створення цього костюма його надихнули митці, з якими він познайомився в Бразилії та Західній Африці.

Едді Екете, художник:

Мій вибір очевидний. Одяг зі сміття - вказівка на те, що я живу в брудному місті. Воно завжди було таким. І наш фестиваль присвячений цій темі. Живемо в мотлоху, дихаємо ним, вдягаємось у нього.

Знайти достатньо матеріалів виявилося неважко. Смітники міста переповнені непотребом, який мав би йти на перероблення.

Цей показ митці Конго влаштували, щоб привернути увагу громадськості до сміттєвої проблеми. Перформанс назвали "Кін-Арт". Проводять його в столиці вже вп'яте. Цьогоріч долучилися зо два десятки художників.

Ванза Велуіваміна, глядач:

Мистецтво та перероблення відходів - чудове поєднання. Кожен з нас знає, як одноразові пакети шкодять довкіллю, як впливає на родючість землі усе, що не здатне перегнити.

Шака Мфуму - ще один митець, відомий у Кіншасі своїми незвичайними костюмами. Ось цей, зі старих ляльок, збирав цілий рік. Але для показу вирішив використати компакт-диски. Щороку їх виготовляють мільярди. У їхньому складі є алюміній, пластик та хімікати, які забруднюють природу. Навіть їхнє виготовлення не є екологічним.

Шака Мфуму Кабака, художник:

CD та вінілові пластинки я знайшов на смітнику. Мені подобається давати непотребу друге життя, перетворювати його на щось прекрасне. Сьогодні я робот, який надсилає меседж надії та музики в маси.

Чивас Мультіпле, художниця:

Завдяки нам люди цікавитимуться, які матеріали і де використовують. Адже вторинне використання - це добре. Не слід викидати річ, якщо вона вам просто набридла.

Цей фестиваль триває цілий тиждень. У межах заходу на вулицях міста можна зустріти акторів, які до перформансу долучають і звичайних перехожих.

Кіншаса потопає в непотребі. Щодня на смітники 15-мільйонного міста потрапляє понад дев'ять тон відходів.