Если не витрина Украины на линии фронта, то уж точно дикий контраст с оккупацией - так своими впечатлениям об обновленном Мариуполе поделился журналист Kyiv Post Илья Пономаренко на своей странице в FB. "Что выбираете - дохлый, полупустой, обросший паутиной Донецк, или то, как развивается сейчас Мариуполь, которому посчастливилось освободиться…", говорится в посте.



Журналист, будучи ранее жителем Мариуполя, отметил, что покинул город шесть лет назад. И то, каким город стал теперь, выделяет его даже на фоне Донецка.



"Видно, как Мариуполь начинает превращаться из воняющей химическими выбросами совковой провинции в очень неплохой, спокойный европейский город. Я гуляю по улицам и вижу новые уютные кофейни и этнические рестораны, где вполне толково кормят и обслуживают. Ухоженные газоны и поющий фонтан на Драме - на отлично. Офигенный новый пирс на Приморском бульваре - это реально то, что раньше было тем жутким бетонным одороблом в море, куда я когда-то водил девушек на свидания?" - пишет автор.



Среди прочего журналист отметил чистоту, обновленный парк общественного транспорта, свежие остановки с электронными табло, отремонтированные дороги и появившиеся велодорожки, свежую плитку на тротуарах и отремонтированную больницу №3.



"Мариуполь сейчас если не становится витриной Украины на линии фронта, то уж точно дико контрастирует с оккупацией. И это очень правильно. Что выбираете - дохлый, полупустой, обросший паутиной Донецк, или то, как развивается сейчас Мариуполь, которому посчастливилось освободиться от сепарни? В одном городе - стремительное развитие и офигенные пляжные фесты, в другом - никакого будущего, комендантский час и подвалы. Выбор очевиден" - заключил журналист.