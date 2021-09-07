Под Киевом дотла сгорела церковь (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Киевской области рано утром 7 сентября загорелась церковь Иоанна Богослова в селе Бриловка, Ставищенской территориальной общины. Об этом сообщает ГСЧС.
На вызов прибыли 16 человек спасателей и четыре пожарных автомобиля. Пожар потушили пожар в 8:10. Причины возгорания устанавливаются.
Судя по фото и видео, которые опубликовала пресс-служба ГСЧС, огонь полностью уничтожил крышу и внутреннее убранство храма - алтарь и иконы. Уцелели лишь стены.
Напомним, что на днях в Киеве загорелся Костел святого Николая - одно из красивейших зданий украинской столицы, где проводились концерты органной музыки. Огонь полностью уничтожил чешский музыкальный инструмент. Украинские бизнесмены про собственной инициативе собирают деньги на покупку нового.
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Попередньо припускають, що відновлення храму розпочнуть із середини жовтня. Нагадаю, пожежа у Миколаївському костелі сталася третього вересня ввечері, під час репетиції з головного органу несподівано повалив дим.
Вогонь повністю знищив унікальний чеський орган і частково пошкодив оздоблення храму.
За попередньою інформацією, загорілися інженерні мережі, які забезпечують роботу музичного інструменту. На відновлення костелу необхідно кількадесят мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштуватиме й новий орган.
Для католицької громади костел святого Миколая особливий та значимий. Він один із найбільших костелів в Україні. Свого часу тут молився понтифик Іван-Павло другий.
Трагедия произошла во вторник, 1 сентября, на объездной дороге на Хаджибейском лимане. К спасателям обратились рыбаки, которые рассказали, что мужчина удил рыбу, и к нему на крючок попалась большая рыбина. Рыба потащила рыбака за собой, он упал в воду и утонул