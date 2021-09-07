В Киевской области рано утром 7 сентября загорелась церковь Иоанна Богослова в селе Бриловка, Ставищенской территориальной общины. Об этом сообщает ГСЧС.

На вызов прибыли 16 человек спасателей и четыре пожарных автомобиля. Пожар потушили пожар в 8:10. Причины возгорания устанавливаются.

Судя по фото и видео, которые опубликовала пресс-служба ГСЧС, огонь полностью уничтожил крышу и внутреннее убранство храма - алтарь и иконы. Уцелели лишь стены.

Напомним, что на днях в Киеве загорелся Костел святого Николая - одно из красивейших зданий украинской столицы, где проводились концерты органной музыки. Огонь полностью уничтожил чешский музыкальный инструмент. Украинские бизнесмены про собственной инициативе собирают деньги на покупку нового.