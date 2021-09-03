В Киеве горит Костел святого Николая (фото, видео) [ Редактировать ]
В Киеве возник пожар в Костеле святого Николая. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами.
Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара - 2.
О пострадавших и причинах возгорания пока ничего не известно. На месте работают три расчета пожарных.
Костел Святого Николая - римско-католический костел Святого Николая в Киеве, используемый с 1980 года в качестве Дома органной и камерной музыки. Расположен по адресу: ул. Большая Васильковская, 75.
Напомним, что год назад в Нанте едва не сгорел кафедральный собор святых Петра и Павла - один из крупнейших готических соборов Франции.
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