На месте уже работают пожарные

В Киеве возник пожар в Костеле святого Николая. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами.

Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара - 2.

О пострадавших и причинах возгорания пока ничего не известно. На месте работают три расчета пожарных.

Костел Святого Николая - римско-католический костел Святого Николая в Киеве, используемый с 1980 года в качестве Дома органной и камерной музыки. Расположен по адресу: ул. Большая Васильковская, 75.

Напомним, что год назад в Нанте едва не сгорел кафедральный собор святых Петра и Павла - один из крупнейших готических соборов Франции.