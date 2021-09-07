Китаєць зняв на відео блискавку: вона влучила 12 разів поспіль [ Редактировать ]
У Китаї блискавка 12 разів поспіль влучила в одне й те саме місце. Це сталося в місті Циндао, що в провінції Шаньдун.
Рідкісне явище зафіксував очевидець, пише "Дейлі мейл". Чоловік знімав шторм у місті, коли помітив, як громовиця влучила в ліхтарний стовп. Тоді раптом один за одним відбулася низка ударів у ту саму опору.
по теме
Prev Next
07 сентября 2021 22:41 Сенат Франції наголошує, що медіа не можуть бути закритими через політичні мотиви
Політичні мотиви не можуть бути причиною закриття мас-медіа. На цьому наголошують представники сенату Франції.
07 сентября 2021 19:39 Вражаюча блискавка: у Китаї громовиця влучила 12 разів в одне місце
У Китаї блискавка 12 разів поспіль влучила в одне й те саме місце.
07 сентября 2021 14:20 Стрельба в Полтаве: полиция сообщила девушке о подозрении
Полиция Полтавщины сообщила о подозрении 19-летней жительнице города Полтава