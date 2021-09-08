Бюро патентов и торговых марок США опубликовало патент, выданный Apple, который касается компьютера iMac нового поколения. Настольный компьютер выполнен из сплошного стеклянного корпуса. Об этом сообщает Patently Apple.

Согласно патенту, конструкция имеет ряд изгибов с альтернативными идеями, включая настольный аксессуар аналогичной формы, предназначенный для MacBook.

Выданный Apple патент охватывает новое видение будущего iMac, выполненного со стеклянным корпусом, который включает непрерывную поверхность, определяемую верхней частью, нижней частью и переходной частью.

Будущий iMac будет включать дисплей, соединенный с элементом стеклянного корпуса и сконфигурированный для обеспечения визуального вывода на область дисплея. Устройство может включать клавиатуру, соединенную со стеклянным элементом корпуса и сконфигурированную для обнаружения ввода в области ввода. В альтернативных вариантах клавиатура может быть отделяемой.

Причем все компоненты устройства, включая процессор, материнскую плату, оперативную память и прочие составляющие, расположены внутри корпуса.

Также устройство имеет подставку, которая позволяет ему держаться ровно на горизонтальной поверхности. По всей видимости, экран моноблока создан на базе гибкой OLED-панели, поскольку его дисплей также немного изгибается книзу.

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