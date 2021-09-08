"Газпром" планирует начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" с 1 октября, а еще через два месяца могут заработать обе нитки магистрали. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в "Газпроме".

Сроки начала поступления "голубого топлива" в газотранспортную систему Европы зависят от решения немецкого регулятора.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что окончания строительства газопровода осталось ждать совсем недолго. Он упоминал, что до конца 2021 года, в отопительный сезон, могут быть осуществлены первые поставки по российскому газопроводу. В августе "Газпром" объявил о планах в текущем году поставить по газопроводу 5,6 млрд кубометров газа.

Последняя секция "Северного потока-2" была сварена 6 сентября на строительстве второй нитки. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Напомним, что "Северный поток-2" является расширенной версией действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

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4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Мекрель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".