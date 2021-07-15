Европейский суд не позволил "Газпрому" увеличить прокачку газа через газопровод OPAL [ Редактировать ]
Источник: Газпром
15 июля Европейский суд правосудия (Люксембург) вынес решение по иску Польши относительно использования "Газпромом" 100% мощности немецкого газопровода OPAL - европейского продолжения "Северного потока", соединяющегося с системой газопроводов Западной Европы. Об этом сообщает Polske Radio 24.
Суд отклонил апелляцию Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции от 2019 года о запрете использовать "Газпромом" более 50% мощности газопровода OPAL, поскольку это нарушает принцип энергетической солидарности.
Польское правительство настаивало, что использование пропускной способности газопровода OPAL на 100% позволит российскому монополисту перенаправить дополнительные объемы газа на европейский рынок, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС и Польши, в частности.
Принятое Европейским судом правосудия решение является окончательным и не подлежит обжалованию.
Вердикт суда может стать прецедентом, который откроет возможность ограничить для "Газпрома" использование мощностей другого газопровода EUGAL (немецкое продолжение "Северного потока-2").
4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом. Вторая нитка будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Мекрель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2". Этот вопрос она планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным.
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