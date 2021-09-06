Российский газопровод "Северный поток-2" начнет работать уже через несколько дней. Ожидается, что буквально сразу после того, как будет достроен.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, ранее глава австрийской OMV, которая принимает участие в проекте, Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода завершится на следующей неделе.

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Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.