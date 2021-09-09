Північна Корея святкувала річницю заснування країни [ Редактировать ]
Військовий парад опівночі. У Північній Кореї святкували 73 річницю заснування країни. Перед Кім Чен Ином пройшли тисячі військових і сотні одиниць техніки.
Торік КНДР на честь 75-річчя заснування партії представила під час параду нову міжконтинентальну ракету для підводних човнів та іншу передову зброю.
Наразі експерти у США та Південній Кореї аналізують фото та відео з цьогорічного параду, з'ясовують, що спроектували північнокорейські науковці протягом року. Ракет поки не виявили. Зате побачили захисні костюми від радіації.
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