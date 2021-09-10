Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших 348 детей и 61 медработник. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
- Госпитализированы 1 056 человек,
- Летальных исходов - 76,
- Выздоровевших - 1 310 человек.
За сутки протестовали около 60 тысяч человек различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Киеве - 406,
- Харьковской области - 341,
- Львовской - 292,
- Черновицкой области - 235,
- Одесской области - 235.
За все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 людей.
Ранее мы писали о том, что в Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день от роду. Это самая молодая жертва коронавируса в Украине.
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