За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших 348 детей и 61 медработник. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Госпитализированы 1 056 человек,

Летальных исходов - 76,

Выздоровевших - 1 310 человек.

За сутки протестовали около 60 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве - 406,

Харьковской области - 341,

Львовской - 292,

Черновицкой области - 235,

Одесской области - 235.

За все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 людей.

Ранее мы писали о том, что в Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день от роду. Это самая молодая жертва коронавируса в Украине.

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