На территории Украины три региона не соответствуют нормам "зеленой зоны" карантинных ограничений по показателю госпитализаций с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, Львовская область в течение достаточно длительного периода времени "нарушает" показатель госпитализации, который в настоящее время составляет 62,4%. А до этого он составлял 62,3%-78%. При этом в Закарпатской области 2 дня подряд фиксируется высокая динамика госпитализаций граждан с COVID-19 (60%).

Отмечается, что в список "нарушителей" попала и Волынская область. Сейчас динамика госпитализаций с коронавирусом в регионе составляет 53,6%, при том, что ранее он составлял 29,9%-37,7%. Известно, что норма определена на уровне не выше 50%.

Читайте также, за прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей -173 615 граждан. С начала вакцинальной кампании в стране привито 5 789 254 человека. Одну дозу - 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших 348 детей и 61 медработник, за все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 людей.

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